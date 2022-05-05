В Израиле в День независимости произошел теракт, есть погибшие и раненые

В центре Эльада, в 25 км от Тель-Авива, во время празднования Дня независимости Израиля произошел теракт. В результате теракта погибли три гражданских, еще четверо — получили тяжелые ранения.
Как сообщают местные СМИ, теракт был совершен к концу Дня независимости, когда на улице было много людей.
Об этом информирует местное издание Newsru.
Отмечается, что двое неизвестных напали на прохожих у центрального парка в городе. Они были вооружены топорами и ножами. В результате инцидента на месте происшествия погибли три человека. Убитые – мужчины в возрасте около 40 лет.
Раненых доставили в больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Шиба". Состояние двух раненых оценивается как тяжелое, одного – среднее, одного – легкое. По неофициальным данным, раненым – 23, 35, 40 и 60 лет.
Полиция города отмечает, что террористы скрылись с места происшествия на автомобиле. В настоящее время правоохранители разыскивают машину преступников, в городе выставлены блокпосты.
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