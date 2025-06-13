В Израиле воют сирены: в стране объявили чрезвычайное положение после удара по Ирану

Флаг Израиля

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Министр обороны Израиль Кац заявил, что объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за действий Израиля в Иране .

Об этом пишет The Times of Israel

"После превентивного удара государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорит Кац.

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Он отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому на тылу по всей территории государства Израиль будет введено особое чрезвычайное положение".

"Вы должны следовать указаниям командования тыла и власти и оставаться в охраняемых зонах", - добавляет Кац.

Только по всему Израилю взвыли сирены.

Напомним, США ранее начали частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.

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