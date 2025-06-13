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В Израиле воют сирены: в стране объявили чрезвычайное положение после удара по Ирану
Израиль объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за ожидаемой ракетной и беспилотной атаки со стороны Ирана после израильского превентивного удара.
Министр обороны Израиль Кац заявил, что объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за действий Израиля в Иране .
Об этом пишет The Times of Israel
"После превентивного удара государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников против государства Израиль и его гражданского населения", - говорит Кац.
Он отметил, что подписал "специальный приказ, согласно которому на тылу по всей территории государства Израиль будет введено особое чрезвычайное положение".
"Вы должны следовать указаниям командования тыла и власти и оставаться в охраняемых зонах", - добавляет Кац.
Только по всему Израилю взвыли сирены.
Напомним, США ранее начали частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.