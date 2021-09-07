В Израиле впервые разделили соединенных головами близнецов: трогательное видео первой встречи сестер

После тяжелой операции и нескольких дней, проведенных порознь, сестрички наконец смогли посмотреть друг на друга.

В Израиле врачи впервые успешно разделили сиамских близнецов, родившихся со сросшимися затылками. Подобные операции во всем мире делали только 20 раз.

Об этом пишет NBC.

12-месячные девочки, имена которых пока не разглашаются, были одними из самых маленьких близнецов, которых когда-либо разделяли. Врачи старались сделать операцию до 1 года — важного года развития.

Сиамские близнецы со сросшимися затылками, зазнимковани к операции по разделению

"Каждый раз, когда у вас есть двое младенцев, сросшихся вместе с мозгом и сосудами, которые обеспечивают мозг кровью, это становится еще более сложным и невозможным для нас, нейрохирургов, ожидать и знать, как с этим бороться", — сказал директор детской нейрохирургии Медицинского центра Soroka, доктор Микки Гедеон, который руководил операцией.

После проведенной 12-часовой операции и нескольких дней, необходимых для ухода, в воскресенье, 5 сентября, две сестрички впервые смогли взглянуть друг на друга и были помещены в одно кроватку. Двочки сейчас настороженные и плачут, у них забинтованы головы, но теперь их, с большой вероятностью, ожидают абсолютно нормальные жизни, отмечает Times of Israel.

MAGICAL MOMENT: One-year-old twin girls, who were born conjoined at the back of their heads, can make eye contact for the first time after undergoing rare separation surgery. https://t.co/yfuDLSfvsn pic.twitter.com/nRKeNQNfn3 — ABC News (@ABC) September 7, 2021

"Когда медсестры положили новорожденных рядом, они смотрели друг на друга, издавали звуки и нежно касались друг друга — это было прекрасно. Можно было наблюдать общение между ними, и оно было таким особенным", — рассказал директор отделения детской интенсивной терапии Медицинского центра Soroka, доктор Исаак Лазарь.

Поскольку младенцы были соединены на затылке в зоне, где не было кожи и черепа, врачи сначала отрастили кожу, которую пересадили близнецам после разделения. После операции девочек перевели в отделение интенсивной терапии, где им проводили искусственную вентиляцию легких. На следующий день они смогли самостоятельно дышать, а 5 сентября впервые встретились друг с другом.

Сиамские близнецы — очень редкое явление, которое встречается один раз в каждые 200 тысяч случаев рождения живых детей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку