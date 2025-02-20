В Израиле взрываются автобусы: что обнаружила полиция (видео)

На взрывчатке было оставлено послание.

В Израиле произошел ряд взрывов общественного транспорта. В пригороде Тель-Авива, Бат-Яме, один за другим загорелись три автобуса.

Об этом говорится в сообщении Times of Israel.

По предварительным данным, подозревают теракт.

"Сначала два пустых автобуса одновременно взорвались на двух парковках в пригороде Тель-Авива, Бат-Яме. Полиция сразу заявила, что инцидент предположительно является попыткой комбинированного террористического акта", — говорится в сообщении.

Как заявили в муниципалитете Бат-Яма, автобусы прибыли на парковку через мгновение до взрыва, поэтому жертв не было.

В настоящее время в городе проверяют весь общественный транспорт.

Как стало известно, впоследствии взорвался третий автобус. Это произошло на парковке в Бат-Яме.

"Сотрудники полиции остановили движение легкорельсового транспорта в этом районе из-за подозрения, что подозреваемый проник в один из вагонов поезда", — пишет издание.

Также есть информация, что взорвалось пять автобусов. На других местах происшествия обезврежены еще два взрывных устройства.

Все пять взрывных устройств, сработавших или обезвреженных в этот вечер, имели таймеры, и все взрывы должны произойти одновременно.

В отчете со ссылкой на источники в органах безопасности говорится, что это была "стратегическая террористическая атака". Более того, на одном из неразорвавшихся устройств обнаружили сообщение: "Месть из Тулькарема". Вероятно, речь идет о городе на Западном берегу, где Армия обороны Израиля на днях провела крупномасштабную контртеррористическую операцию.

Впоследствии стало известно, что полиция завершила обыски автобусов и поездов. Начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргароф сообщил: выяснение количества подозреваемых в предполагаемом теракте продолжается.

Известно, что устройство планировалось взорвать 21 февраля во время движения автобусов.

В Израиле взрываются автобусы: что известно

Напомним, в Одессе взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва были повреждены три автомобиля. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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