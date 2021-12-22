В Израиле зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"

Больной был привит двумя дозами вакцины против COVID-19.

В Израиле во вторник, 21 декабря, был зафиксирован первый на территории страны летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что умершему гражданину Израиля было около 60 лет. Пациент страдал не только от нового варианта коронавируса, но и от сопутствующих заболеваний.

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Он скончался в медицинском центре Сорока в Беэр-Шеве в понедельник. В издании указывают, что больной был привит двумя дозами вакцины против COVID-19.

Всего на территории Израиля, по данным Министерства здравоохранения страны, зарегистрировали по меньшей мере 340 случаев заболевания "Омикроном".

"Общие показатели заболеваемости в Израиле в последние дни растут, но количество серьезных случаев COVID-19 и госпитализаций по-прежнему остается стабильным", — говорится в материале.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua. Как Израиль борется с "Омикроном" и спасет ли от него бустерная доза вакцины – врач Борис Бриль

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