В Израиле зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон"

Больной был привит двумя дозами вакцины против COVID-19.
В Израиле во вторник, 21 декабря, был зафиксирован первый на территории страны летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".
Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что умершему гражданину Израиля было около 60 лет. Пациент страдал не только от нового варианта коронавируса, но и от сопутствующих заболеваний.
Он скончался в медицинском центре Сорока в Беэр-Шеве в понедельник. В издании указывают, что больной был привит двумя дозами вакцины против COVID-19.
Всего на территории Израиля, по данным Министерства здравоохранения страны, зарегистрировали по меньшей мере 340 случаев заболевания "Омикроном".
"Общие показатели заболеваемости в Израиле в последние дни растут, но количество серьезных случаев COVID-19 и госпитализаций по-прежнему остается стабильным", — говорится в материале.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также: