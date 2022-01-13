В Израиле зафиксировали самый высокий с 2020 года суточный прирост COVID-больных: какова ситуация в стране

В Израиле зафиксировали самый высокий с 2020 года суточный прирост COVID-больных: какова ситуация в стране

Вспышку COVID-19 фиксируют в Армии обороны Израиля. Кроме того, коронавирусом заболели 11 депутатов.

В Израиле в среду, 12 января, сообщили о 43 815 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с 29 сентября 2020 года.

Об этом со ссылкой на данные израильского Министерства здравоохранения сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что из 360 038 сданных тестов на коронавирус 12,09% дали положительный результат. В то же время показатель тяжелобольных пациентов увеличился только на одного человека и достиг 254. Указывается, что 84 больных находятся в критическом состоянии, а 63 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Минздраве Израиля отметили, что по стране стремительно распространяется новый вариант COVID-19 "Омикрон". Сейчас в государстве насчитывается 222 877 активных случаев коронавирусной инфекции, 198 276 из которых диагностированы в течение последних семи дней, что втрое выше, чем в предыдущую неделю.

Кроме того, 156 393 израильтян оказались на карантине из-за инфицирования или контакта с больным человеком.

По данным издания, в последние дни вспышку COVID-19 фиксируют в Армии обороны Израиля, где количество заражений за неделю увеличилось в пять раз, достигнув 7 395. По словам военных, на объектах ЦАХАЛа усилили карантинные меры и запретили вход большинству гражданских лиц.

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Коронавирус также поразил законотворцев. В среду депутат Кнессета Офир Софер заявил о получении положительного результата COVID-теста. Он стал одиннадцатым из 120 депутатов, которые "подхватили" SARS-CoV-2.

Между тем израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил министрам, что нужды в немедленном локдауне пока нет, однако правительство должно переоценить ситуацию.

"Если через три недели мы увидим, что необходимо принять новое решение, поскольку мы балансируем между болезнью и закрытием основных систем, мы это сделаем", — резюмировал он.

Заметим, что из 9,5-миллионного населения Израиля 6 649 940 человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса, из которых 5 988 432 человека считаются полностью привитыми, а 4 358 960 сделали бустерный укол. Также известно, что 424 130 израильтян уже имеют четвертую COVID-прививку.

Напомним, что 10 января министр иностранных дел Израиля Яир Лапид получил положительный результат теста на COVID-19. Кроме того, о заражении проинформировал заместитель министра иностранных дел Идан Ролл, а также гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз.

В целом по состоянию на субботу около 30 депутатов и министров Израиля были больны коронавирусной инфекцией.

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