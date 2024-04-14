В Израиле заявили, что готовят "существенный ответ" на атаку Ирана

Иран ожидает возможный ответ Израиля и уже развернул свою ПВО.

Израиль начал готовить "существенный ответ" Ирану на атаку, которая состоялась в ночь на 14 апреля.

Об этом информирует Haaretz.

"Израильский источник: ожидается ответ на атаку Ирана", — пишет издание

Также сообщается, что Иран ожидает возможный ответ Израиля и уже развернул свои силы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦАХАЛ подтвердил нападение Ирана на Израиль, армия готовится отразить атаку десятков дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, которая может серьезно ударить по региональной безопасности.

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