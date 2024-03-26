В Израиле заявили, что Иран усиливает войну еще на четырех фронтах за пределами Газы

Израильские военные предупредили, что Иран стоит за усилением нападений на Израиль на четырех фронтах вне Сектора Газа, создавая серьезные трудности в долгосрочных усилиях укрепить безопасность страны на многих фронтах.

Об этом пишет Newsweek.

Вооруженные ополченцы, объединяющиеся с поддерживаемой Ираном "Осью сопротивления" в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене, продолжают наносить удары по целям в Израиле, создавая дальнейшее давление на системы обороны страны.

Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари утверждал в понедельник 25 марта, что главный враг Израиля, Иран, был в центре этих кампаний и что "эта война не только против ХАМАСа".

"Связь между Хезболлой, хуситами, ополчением в Ираке, Сирии, некоторыми ополчениями в Сирии, а не только ополчениями в Сирии: все они контролируются Ираном", — сказал Хагари в ответ на вопрос Newsweek во время брифинга.

"Военные действия, предпринятые фронтом сопротивления против израильского режима, являются оборонными мерами, направленными на давление на оккупационный режим с целью прекращения его преступлений в Секторе Газа ", — сообщили Newsweek в Представительстве Ирана при ООН в ответ на заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также недавно обсуждал этот вопрос во время своей ежегодной речи по случаю Персидского Нового года.

"Где бы то ни было в регионе, будь то в Йемене, Ираке, Сирии или Ливане, любые меры, которые будут предпринимать боевые и отважные силы сопротивления, американцы припишут это Ирану", — сказал Хаменеи во время своего обращения на Навруз в среду .

Напомним, острая нехватка продовольствия в некоторых частях Сектора Газа уже превысила уровень голода, и без немедленного прекращения огня и поставки продовольствия в районы, отрезанные боевыми действиями, неизбежна массовая гибель людей.

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