В Израиле заявили, что нашли способ уничтожать коронавирус через две секунды

В Израиле заявили, что нашли способ уничтожать коронавирус через две секунды

Волны можно использовать как эффективный инструмент для уничтожения более 99% патогенов на разных поверхностях за две секунды.

В Израиле ученые Ариэльского университета разработали способ уничтожения коронавируса и других полиовирусов всего за две секунды.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ученые говорят, что для уничтожения вируса следует использовать особую форму излучения с длиной волны около 3 миллиметров. Это позволяет уничтожать 99% коронавируса и других полиовирусов с поверхностей.

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"Наша лаборатория специализируется на источниках электромагнитного излучения", — сказал профессор Моше Эйнат из Департамента электротехники и соавтор исследования, недавно опубликованного в журнале Environmental Chemistry Letters.

Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн. Они имеют длину около трех миллиметров. Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны – около 12 сантиметров.

Волны миллиметрового диапазона находят множество приложений. В области медицины предыдущие исследования показали, что они могут быть очень эффективны в борьбе с опухолями и уничтожении раковых клеток. Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без проволоки, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы.

После того, как вспыхнула пандемия коронавируса, Эйнату и его команде пришла в голову идея использовать волны, чтобы убить вирус, и они начали сотрудничать с доктором Габи Герлитцем, молекулярным биологом.

"Мы увидели, что радиация может убить вирус", – сказал Гарлитц, ведущий автор исследования.

Не похоже, что эта технология может быть нацелена на вирус в человеческом организме, "но она может быть очень полезна для комнат, оборудования и всех форм поверхностей, которые должны быть очищены от вирусов и коронавируса в частности", — отметил он.

По словам Гарлитца, большое преимущество миллиметровых волн состоит в том, что они могут быстро дезинфицировать поверхность.

Излучение также очень мягко влияет на поверхности, не нагревая их и не воздействуя на них, поэтому его можно использовать на чувствительных поверхностях, таких как электронное оборудование.

Ученые также попробовали ту же технологию с полиовирусом и получили аналогичные результаты.

"Мы хотели доказать, что этот метод работает с вирусами в целом", – сказал Гарлитц.

В будущем исследователи сосредоточятся на применении этого метода для дезинфекции воды.

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