В Израиле заявили, что поездка Нетаньяху в США была "частью диверсии" против лидера "Хезболлы"

Поездка премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в Нью-Йорк была устроена для того, чтобы лидер боевиков "Хезболлы" Хасан Насралла думал, что ему ничего не угрожает.

Об этом пишет The Telegraph.

Израильское чиновник сообщил журналистам, что выступление Нетаньяху в ООН было частью диверсионного плана, который должен был убедить главаря "Хезболлы", что Израиль не будет его атаковать, пока премьер Израиля находится в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль, возможно, ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу авиаударом в штабе террористов в Ливанской столице.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Израиля заявил, что не намерен прекращать боевые действия против "Хезболлы".

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