В Израиле заявили, что три дозы Pfizer нейтрализуют COVID-штамм "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту"

В Израиле заявили, что три дозы Pfizer нейтрализуют COVID-штамм "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту"

Участники испытаний, получившие только две прививки, вообще не обладали способностью к нейтрализации "Омикрона".

В Израиле заявили, что три дозы вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, нейтрализуют "Омикрон" в четыре раза хуже, чем "Дельту".

Об этом со ссылкой на исследование, проведенное Медицинским центром Шиба в сотрудничестве с Центральной вирусологической лабораторией израильского Министерства здравоохранения, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что участие в испытании приняли 40 сотрудников медцентра, двадцать из которых ревакцинировались в течение последнего месяца, а остальные получили всего две прививки пять или шесть месяцев назад.

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Исследователи обнаружили, что пациенты, которым не делали третью прививку, не имели никакой способности нейтрализовать новый COVID-штамм, однако могли бороться с "Дельтой" и даже с исходным штаммом из Уханя.

"Никакой способности к нейтрализации не было, и это очень тревожно", — поделилась директор отделения эпидемиологии инфекционных заболеваний Гили Регев-Йохай, добавив, что такие люди могут испытывать более серьезное течение заболевания.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения Израиля рассматривают вопрос о том, чтобы рекомендовать людям делать дополнительную прививку через три месяца после первичного курса вакцинации.

"Люди, получившие ревакцинацию, лучше защищены, чем получившие только вторую дозу, и, конечно, больше, чем непривитые", — утверждают израильские специалисты. Известно, что в Израиле только один человек с "Омикроном" находится в тяжелом состоянии, он не вакцинирован от коронавируса.

Как сообщали в ВОЗ, новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на 7 декабря зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по данным Минздрава, на 9 декабря в Украине не зафиксировано ни одного случая этого штамма.