В Израиле заявили, что возобновили контроль над большинством населенных пунктов

Бои не утихают еще в 22 точках вблизи Сектора Газа.

Вечером 7 октября представитель ЦАХАЛа заявил, что армия возобновила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы, куда проникли боевики ХАМАСа. В частности, речь идет о: Сдероте, Софе, Керем-Шаломе, Нириме, Назив-Хатаре, Нир-Озе, форпосте Нахаль-Оз, Хулите, Нир-Аме, Нир-Ицхаке, Беэр-Шеве, Сде-Йемене, Магене и Уриме.

Об этом сообщает Haaretz.

Что известно

С 6 часов утра 7 октября тысячи ракет были запущены из Газы по городам центрального и южного Израиля, достигнув Иерусалима. При этом палестинские боевики проникли в поселение на юге страны по суше, по морю и воздуху.

За день по меньшей мере 200 израильтян были убиты и более 1000 получили ранения.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение в стране, которое вступит в силу вечером, и призвал набрать всех добровольцев в полицию по всей стране.

Напомним, утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". Все, что известно об обострении конфликта, количестве жертв и текущей ситуации в стране, читайте в материале.

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