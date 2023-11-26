В Израиле заявили, что возобновят боевые действия до полного уничтожения ХАМАС

Цахал вернутся к борьбе с ХАМАСом.

ЦАХАЛ продолжит военную операцию в секторе Газа по окончании паузы. Боевые действия будут продолжаться "со всей решительностью".

Об этом заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герцы Халеви, пишет The Times of Israel.

По словам Халеви, после окончания нынешнего перемирия военные решительно вернутся к борьбе с ХАМАСом.

"На данном этапе удалось создать условия для освобождения первой группы заложников – детей и женщин. После того, как эта работа будет завершена, мы решительно вернемся к нашим операциям, чтобы продолжить освобождение заложников и полностью ликвидировать ХАМАС", – сказал военачальник.

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что израильские войска не покинут Сектор Газы до тех пор, пока все заложники не будут возвращены в Израиль.

Между тем, Израиль подтвердил, что 13 израильских заложников пересекли территорию страны.

В 7 утра 24 ноября вступило в силу перемирие, заключенное при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАСом. Он продлится 4 дня.

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