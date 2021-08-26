В Израиле женщину, которая дважды победила рак, убила пальма (видео)

Трагедия произошла, когда семья находилась в отпуске.

В израильском городе Тверия погибла 63-летняя Анна Римбург. На нее упала пальма.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на израильский новостной портал Walla.

Дэвид — сын погибшей женщины — сообщил, что в день инцидента они со своей матерью и отцом находились в отпуске на свадьбе двоюродного брата.

"Мои родители и мой брат прогуливались по набережной в Тверии, пошли в древнюю синагогу и обошли ее, и откуда ни возьмись дерево упало на нее и убило на месте", — сказал Дэвид.

Сообщается, что во время инцидента в городе были зафиксированы порывы ветра до 70 километров в час. По словам медика службы скорой помощи, дерево упало именно из-за сильного ветра.

Сын погибшей также сообщил, что его мать прошла курс химиотерапии, а после повторного возвращения рака ей удалось победить его во второй раз.

Вот так живёшь в края не родным и бац пальма на голове.

Израиле наши дни. pic.twitter.com/rpltHlDQiV — Родамир ™ (@ xxxAleks26ruxxx) August 25, 2021

Ранее стало известно, что житель французской коммуны Мезре, департамент Сарта, обнаружил у себя дома трупы детей после смерти жены.

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