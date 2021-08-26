В Кабуле прогремел третий взрыв: всего за день погибли 12 американских военных

Одиннадцать были морскими пехотинцами, а один — медиком ВМС.
В Кабуле прогремел третий взрыв вблизи аэропорта. Был взорван автомобиль. Количество жертв пока неизвестно.
Об этом информирует CGTN.
Как сообщает Fox News, в общем в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула 12 американских военнослужащих были убиты во время нападения смертника. Одиннадцать были морскими пехотинцами, а один — медиком ВМС.
Представитель Пентагона Джон Кирби в Тwitter подтвердил гибель "нескольких граждан США".
Напомним:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло два взрыва.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 70 человек, среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Сообщалось о как минимум 13 погибших, среди которых есть дети.