В Кабуле прогремел третий взрыв: всего за день погибли 12 американских военных

Одиннадцать были морскими пехотинцами, а один — медиком ВМС.

В Кабуле прогремел третий взрыв вблизи аэропорта. Был взорван автомобиль. Количество жертв пока неизвестно.

Об этом информирует CGTN.

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Как сообщает Fox News, в общем в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула 12 американских военнослужащих были убиты во время нападения смертника. Одиннадцать были морскими пехотинцами, а один — медиком ВМС.

Представитель Пентагона Джон Кирби в Тwitter подтвердил гибель "нескольких граждан США".

Напомним:

26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло два взрыва.

По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 70 человек, среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.

среди них есть американские военные. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы. Сообщалось о как минимум 13 погибших, среди которых есть дети.

Новости мира: в Кабуле в результате двойного теракта погибли 13 человек

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