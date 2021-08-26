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В Кабуле прогремел третий взрыв: всего за день погибли 12 американских военных

В Кабуле прогремел третий взрыв: всего за день погибли 12 американских военных

В Кабуле прогремел третий взрыв: всего за день погибли 12 американских военных

Getty Images

Одиннадцать были морскими пехотинцами, а один — медиком ВМС.

В Кабуле прогремел третий взрыв вблизи аэропорта. Был взорван автомобиль. Количество жертв пока неизвестно.

Об этом информирует CGTN.

Как сообщает Fox News, в общем в четверг, 26 августа, в аэропорту Кабула 12 американских военнослужащих были убиты во время нападения смертника. Одиннадцать были морскими пехотинцами, а один — медиком ВМС.

Представитель Пентагона Джон Кирби в Тwitter подтвердил гибель "нескольких граждан США".

Напомним:

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