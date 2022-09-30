В Кабуле смертник взорвался в учебном заведении: около 20 погибших

В столице Афганистана снова неспокойно. В одном из учебных заведений смертник устроил теракт. В настоящее время точное количество погибших уточняется.

В столице Афганистана – Кабуле – произошел теракт, смертник взорвал себя в учебном заведении. По информации местной полиции, погибли, по меньшей мере, 19 человек, еще 27 ранены. Ответственность за взрыв пока никто не взял.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло в учебном заведении, где проходил вступительный экзамен. Отмечается, что официальное количество погибших может возрасти.

Напомним, ранее в Кабуле американский беспилотник уничтожил лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, когда он находился на балконе дома, ставшего его убежищем.

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