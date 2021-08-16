В Кабуле взлетная полоса не выдержала нашествия людей после наступления талибов: эвакуацию приостановлено

На взлетной полосе в кабульском аэродроме возник хаос.

В Кабуле в аэропорту, через который можно покинуть Афганистан, военные США приостановили эвакуационные рейсы с гражданами, бегущими от талибов. Причиной стало чрезвычайно большое количество людей на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает Sky news.

Рейсы смогут восстановить, когда взлетно-посадочную полосу военные "расчистят" от присутствующих граждан, которые скопились в ожидании своего рейса. Сколько времени на это понадобится, пока неизвестно.

В то же время в Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что пока из-за хаоса в аэропорту ни один рейс не вылетает из Кабула.

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"Насколько я понимаю, пока нет воздушного сообщения, так как большое количество отчаявшихся людей толпится на взлетную полосу", — заявил представитель МИД журналистам в Берлине.

Как сообщалось, в аэропорту Кабула началась давка, потому что многие люди пытаются покинуть страну. Между тем СМИ сообщают о пяти погибших в аэропорту. По словам одного из свидетелей, точно не известно, как погибли люди — от выстрелов, или в большой пробке. Другой рассказал, что видел, как погибших несли к автомобилю.

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