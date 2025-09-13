В кафе прогремел взрыв, пострадал 21 человек (фото)

Взрыв в кафе / © Reuters

В столице Испании, Мадриде, произошел взрыв в кафе, в результате которого пострадали по меньшей мере 21 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщают экстренные службы.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в субботу, 13 сентября, в 15:00 по местному времени (01:00 GMT) в районе Вальекас, который расположен в южно-центральной части города. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

По данным экстренных служб, в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации последствий взрыва и установления его причин. Подробности о состоянии пострадавших и причинах взрыва сейчас уточняются.

Последствия взрыва / © Reuters

Местные жители сообщают о сильном звуке взрыва и панике на улицах района. Правоохранители временно ограничили доступ к месту происшествия, чтобы обеспечить безопасность и провести расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Мехико произошел взрыв бензовоза, перевозившего почти 50 тысяч литров горючего. В результате мощного взрыва погибли по меньшей мере три человека, еще около 70 получили ранения.