В Каире обрушился четырехэтажный дом: спасатели слышат под руинами мольбы о помощи

В Каире обрушился четырехэтажный дом: спасатели слышат под руинами мольбы о помощи

Причина обвала неизвестна, однако вероятнее всего — это нарушение строительных норм.

Четырехэтажный жилой дом упал в Каире. Один из жителей погиб.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Жену погибшего, между тем, до сих пор пытаются извлечь из-под завалов. Спасатели слышат ее голос, однако добраться туда пока не могут.

Причина обвала неизвестна, однако вероятнее всего — это нарушение строительных норм. В частности, больше согласованную этажность.

Такие инциденты в Египте — не редкость. В марте под руинами дома в Каир и погибли 25 человек.

Новости мира: в Каире рухнул жилой дом - есть погибший

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