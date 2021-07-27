В Каире обрушился четырехэтажный дом: спасатели слышат под руинами мольбы о помощи

Причина обвала неизвестна, однако вероятнее всего — это нарушение строительных норм.
Четырехэтажный жилой дом упал в Каире. Один из жителей погиб.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Жену погибшего, между тем, до сих пор пытаются извлечь из-под завалов. Спасатели слышат ее голос, однако добраться туда пока не могут.
Причина обвала неизвестна, однако вероятнее всего — это нарушение строительных норм. В частности, больше согласованную этажность.
Такие инциденты в Египте — не редкость. В марте под руинами дома в Каир и погибли 25 человек.