В какие города РФ и Белорусси мародеры-оккупанты отправляли награбленное в Украине: карта

В какие города РФ и Белорусси мародеры-оккупанты отправляли награбленное в Украине: карта

За три месяца полномасштабного вторжения России путинские воины отправили 58 тонн награбленных вещей украинцев. Обычно посылки отправлялись от приграничных к Украине регионов.

Лидером среди пунктов назначения стала Югра, где находится бригада, стоящая в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Об этом говорится в последнем исследовании "Медиазоны", опираясь на данные компании СДЭК (компании экспресс-доставки из Новосибирска).

Отмечается, СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправку по его номеру, а на сайте отображается подробный маршрут от пункта приема до пункта выдачи. В соответствии с проанализированными данными выяснилось, что после начала полномасштабного вторжения начался аномальный рост отправлений. Так, издание отследило путь посылок из 13 городов в РФ и Беларуси, а также оккупированного Крыма (Джанкоя и Армянска) и выяснили "необычную связь" между городами, что свидетельствует о массовом мародерстве российских военных в Украине.

Куда мародеры "второй армии мира" отправляли награбленное

Подозрительные посылки были найдены в 13 пограничных пунктах СДЭК:

в Армянске и Джанкое в Крыму,

в Покровском Ростовской области,

в Богучаре и Россоше Воронежской области,

в Валуйках Белгородской области

в Железногорске и Рыльске Курской области,

в Климово и Клинце Унече Брянской области,

в белорусском Мозыре.

ФОТО: Медиазона

Как пишет издание, Валуйки – это Харьковское направление, Клинцы, Новозыбков и Мозырь – Киевско-Черниговский, Рыльск – Сумское, а Джанкой и Армянск – Херсонско-Мелитопольское.

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Города, куда отправилось больше всего посылок

На основе анализа посылок, лидером среди "подозрительных" стала Юрга (Кемеровская область), куда ушло около 5,8 тонн грузов. В этом городе находились три большие воинские части, в том числе и 74 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая стояла в Буче, Гостомеле и Ирпене при оккупации Киевской области.

Второе место досталось Чебаркулю (Челябинская область), по данным "Медиазоны", в Украине погибли 27 военных из этого города. В столицу Тивы Кызыл отправили более 3,5 тонн подозрительных посылок.

Среди других городов – Новосибирск, Миас в Челябинской области, Улан-Удэ, а также Рубцовск, куда пошло 74 отправления весом около 2 тонн.

Как сообщали ранее, в захваченном Мелитопольском районе военные России ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора, а в поселке Каменка и селе Обильное ограбили асфальтобетонные заводы.

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