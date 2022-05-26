В какие города РФ и Белорусси мародеры-оккупанты отправляли награбленное в Украине: карта

За три месяца полномасштабного вторжения России путинские воины отправили 58 тонн награбленных вещей украинцев. Обычно посылки отправлялись от приграничных к Украине регионов.
Лидером среди пунктов назначения стала Югра, где находится бригада, стоящая в Буче, Ирпене и Гостомеле.
Об этом говорится в последнем исследовании "Медиазоны", опираясь на данные компании СДЭК (компании экспресс-доставки из Новосибирска).
Отмечается, СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправку по его номеру, а на сайте отображается подробный маршрут от пункта приема до пункта выдачи. В соответствии с проанализированными данными выяснилось, что после начала полномасштабного вторжения начался аномальный рост отправлений. Так, издание отследило путь посылок из 13 городов в РФ и Беларуси, а также оккупированного Крыма (Джанкоя и Армянска) и выяснили "необычную связь" между городами, что свидетельствует о массовом мародерстве российских военных в Украине.
Куда мародеры "второй армии мира" отправляли награбленное
Подозрительные посылки были найденыв 13 пограничных пунктах СДЭК:
- в Армянске и Джанкое в Крыму,
- в Покровском Ростовской области,
- в Богучаре и Россоше Воронежской области,
- в Валуйках Белгородской области
- в Железногорске и Рыльске Курской области,
- в Климово и Клинце Унече Брянской области,
- в белорусском Мозыре.
Как пишет издание, Валуйки – это Харьковское направление, Клинцы, Новозыбков и Мозырь – Киевско-Черниговский, Рыльск – Сумское, а Джанкой и Армянск – Херсонско-Мелитопольское.
Города, куда отправилось больше всего посылок
На основе анализа посылок, лидером среди "подозрительных" стала Юрга (Кемеровская область), куда ушло около 5,8 тонн грузов. В этом городе находились три большие воинские части, в том числе и 74 отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая стояла в Буче, Гостомеле и Ирпене при оккупации Киевской области.
Второе место досталось Чебаркулю (Челябинская область), по данным "Медиазоны", в Украине погибли 27 военных из этого города. В столицу Тивы Кызыл отправили более 3,5 тонн подозрительных посылок.
Среди других городов – Новосибирск, Миас в Челябинской области, Улан-Удэ, а также Рубцовск, куда пошло 74 отправления весом около 2 тонн.
Как сообщали ранее, в захваченном Мелитопольском районе военные России ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора, а в поселке Каменка и селе Обильное ограбили асфальтобетонные заводы.
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