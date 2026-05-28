В какие периоды истории Россия больше всего боялась Украины: историк дал неожиданный ответ

Россия никогда не имела уважения к другим народам — таковы выводы историков. Однако есть вещь, которую Россия действительно понимает и уважает — страх. В истории России есть периоды, когда ею руководил страх Украины. В то же время историки отмечают, что в течение всего своего периода существование РФ живет в страхе.

Больше об этом рассказал историк, военный и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов 24Каналу.

Когда Россия больше всего боялась Украины

Россиянам не привыкать жить в страхе. Сейчас жители РФ могут попасть в тюрьму за использование VPN, антивоенные высказывания или за что-либо другое. Но были чрезвычайно яркие периоды, когда Россия самым большим своим страхом считала Украину. Их было несколько.

Глава Украинского института национальной памяти поделился, что РФ всегда компенсирует страх агрессией. В частности, это одна из причин, из-за которой началась война.

«Россияне никогда не уважали ни один народ. Напротив, высмеивают, поэтому, по сути, появились анекдоты о, например, французе, англичане, американце и других. Россияне — это народ-гопник, который будет применять силу там, где не может чего-нибудь доказать», — говорит Алферов.

В течение всего периода своего существования РФ боялась украинцев. Украину враг воспринимает как угрозу собственному существованию. В разные эпохи самыми большими страхами для РФ становились украинские фигуры, такие как Иван Мазепа, Степан Бандера или Симон Петлюра.

Причина российского страха, по мнению историка, в том, что украинцы — это народ, у которого в руках свидетельство о рождении Руси.

Кроме того, Украина выстояла в начале полномасштабной войны, модернизировала собственную армию и уверенно атакует РФ. Именно украинский опыт войны изучают иностранные генералы и войска.

На фоне этого и серьезных экономических потерь в РФ растет недовольство Путиным. Несмотря на критику, Путин не намерен отказываться от своих планов так называемой «СВО».

Напомним, Россия усилила угрозы в адрес Украины, заявив о подготовке ударов по предприятиям ВПК и «центрам принятия решений» в Киеве, а ее МИД призвал иностранных дипломатов покинуть столицу.

Поводом для этого Москва называет удар по Старобельску, который Украина определяет как атаку на военный объект. Однако в украинском МИД отмечают, что уровень опасности не изменился, ведь РФ обстреливает города уже более четырех лет.

В СНБО и экспертных кругах эти угрозы считают попыткой Кремля отвлечь внимание от собственных экономических проблем, нехватки стратегических успехов на фронте и уязвимости российских регионов перед украинскими дальнобойными ударами.

Психологическое давление нацелено также на западных партнеров Киева, и все это происходит на фоне замедления продвижения войск РФ и высоких потерь, по данным Института изучения войны, превышающих темпы мобилизации.

В то же время, реальная угроза остается высокой: во время недавней массированной атаки Россия применила сотни дронов и ракет, в том числе тяжелую для перехвата баллистическую ракету «Орешник». Для эффективной защиты от таких угроз Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в дополнительных системах «Patriot» и ракетах к ним.

В конце концов, риторика Кремля свидетельствует не только о намерениях продолжать террор, но и о росте нервозности в Москве, которая пытается компенсировать свои неудачи и военные проблемы психологическим давлением на Украину и ее союзников.

