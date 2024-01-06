В каких странах ждут Путина: опубликован список приглашений 2024 года

У кремлевского диктатора широкая география возможных поездок – от Экваториальной Гвинеи до Монголии и КНДР.

Президент РФ Владимир Путин может совершить в 2024 году несколько зарубежных визитов, получив приглашение от десятка стран, большинство из которых бывшие сателлиты Советского Союза.

Об этом сообщают российские пропагандисты из ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Среди крупных стран, приславших приглашение российскому авторитарному лидеру — Бразилия, где в 2024 году состоится саммит "Большой двадцатки", и Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган позиционирует себя как переговорщик, открытый и к Москве, и к Киеву.

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В перечне других стран – Бурунди, Вьетнам, Ирак, Иран, КНДР, Куба, Монголия, Таиланд и Экваториальная Гвинея. С большинством перечисленных государств Российская Федерация продолжает "дружить" как наследница СССР.

Российские пропагандисты добавили, что президента РФ традиционно ждут и в государствах постсоветского пространства, в частности, в Беларуси, Таджикистане и Узбекистане, а также самопровозглашенных государствах на оккупированной грузинской территории – Абхазии и Южной Осетии.

Как известно, во многих странах мира президенту государства-агрессоры грозит арест по ордеру Международного уголовного суда по делу о похищении украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал свои личные заверения, что российский президент-диктатор Владимир Путин не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда, если тот приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

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