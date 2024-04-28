В каком случае российские генералы могут "убрать" Путина – глава МИД Польши ответил

Сикорский напомнил, что существует цепочка командования министерства обороны и Генерального штаба для использования ядерного оружия. Поэтому он не исключает, что сами генералы могут ослушаться диктатора.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на данный момент нет никаких доказательств о применении Россией ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью Bild.

"Нет никаких доказательств того, что боеголовки извлекли из хранилища. Мы заранее знали бы, если бы они это сделали. … Это не то оружие, которое появляется у него одним нажатием кнопки. Существует нормальная цепочка команд от Министерства обороны и Генерального штаба для ее применения", – сказал Сикорский.

По словам польского министра, Путин должен убедить своих генералов выполнить этот приказ. Ведь эти генералы будут знать, что исполнение такого приказа означает стать военным преступником.

"Тогда их выбор будет – либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", – считает глава МИД Польши.

Кроме того, он напомнил, что США "очень решительно" предупредили Россию, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения какой-либо российской цели на оккупированных территориях Украины", если РФ пойдет на ядерный удар.

"Я думаю, что это сильный сдерживающий фактор", — добавил Сикорский.

Напомним, 22 апреля Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО в Польше.

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