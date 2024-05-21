В каком состоянии Фицо после покушения – рассказали медики

Сейчас предпринимаются дальнейшие действия по улучшению состояния здоровья словацкого премьера.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо была сделана компьютерная томография в рамках его возобновления после покушения на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление больницы в центральном словацком городе Банская Быстрица.

Фицо прошел повторную компьютерную томографию брюшной полости. Он остается в сознании и коммуникабельным. Об этом рассказали врачи, помогающие в выздоровлении премьера после попадания в него четырех пуль при попытке убийства.

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"В то же время предпринимаются дальнейшие действия по улучшению состояния его здоровья", — указали в больнице.

Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая – нападающий выпустил в него из пистолета четыре пули. По подозрению в покушении был задержан 71-летний писатель Юрай Чинтула.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Раненый Роберт Фицо остается в тяжелом состоянии в больнице

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