В каком состоянии идеологическая подготовка в армии России: Жданов о пропаганде в рядах вооруженных сил страны-агрессора

Русские стали еще больше унижать и угнетать другие народы в гражданском обществе. В то же время в их армии ситуация со времен СССР несколько изменилась.

Об этом говорилось в рассказе военного эксперта Олега Жданова на его Youtube-канале 24 января.

"На сегодняшний день россияне – не самая многочисленная нация в составе РФ. Предположим, Татарстан – крупнейший субъект РФ. Да, только юридически он не входит в состав РФ. В то время, когда россияне попадают в коллектив, небольшой социум, там все происходит с точностью" к наоборот", – отметил эксперт.

Относительно идеологического воспитания в рядах вооруженных сил РФ, по словам Жданова, оно превратилось в пропаганду. Как он сказал, при СССР в армии существовала огромная система вертикали. Вертикаль наполовину разрушена.

"Сегодня эта система не отвечает своей задачей по идеологическому воспитанию личного состава. Идеологию они заменили пропагандой, а это две разные вещи. Но пропаганда – неустойчива. Она очень быстро разрушается", – добавил он.

Добавим, что россиян призывают воевать "за царя и отечество". Кремль и его руководство тянут на войну против Украины своих граждан по принципу: "Вставай, страна огромная".

Напомним, что в России в феврале планируется вторая волна мобилизации, а весной хотят осуществить третью. К лету 2023 года РФ хочет собрать 1 млн 200 тыс. военных.

Читайте также: