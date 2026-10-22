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Мир
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В каком состоянии Папа Лев XIV после операции: врачи сообщили новые подробности

Врачи не видят необходимости в дополнительной онкологической терапии для Папы Римского Льва XIV.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папе Римскому Льву XIV не потребуется дальнейшее онкологическое лечение после операции по удалению опухоли в легком. Окончательные результаты исследований подтвердили, что рак не распространился за пределы пораженного участка.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление врачей понтифика, обнародованное Ватиканом.

13 октября 71-летнему Льву XIV провели операцию, в ходе которой удалили нижнюю долю правого легкого. У понтифика диагностировали аденокарциному легкого — наиболее распространённый тип рака этого органа.

По информации The Guardian, окончательные гистологические исследования и молекулярно-биологический анализ удаленной ткани подтвердили диагноз. При этом результаты показали, что заболевание осталось локализованным и опухоль не распространилась.

«Дальнейшее онкологическое обследование подтвердило, что дополнительная терапия не требуется», — заявили ведущий хирург понтифика Стефано Маргаритора и его личный врач Луиджи Карбоне.

Папа возвращается к своим обязанностям

В субботу понтифика выписали из больницы, после чего он начал постепенно возвращаться к привычному рабочему графику.

В среду Лев XIV вновь появился на площади Святого Петра в Ватикане, где провел еженедельную общую аудиенцию с паломниками.

Еще в прошлое воскресенье он сообщил присутствующим, что планирует постепенно возвращаться к обычной деятельности. Папа также поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление, отметив, что пережитый опыт помог ему почувствовать особую близость к людям, сталкивающимся с болезнями.

Даже во время пребывания в больнице понтифик продолжал выполнять часть своих обязанностей. В частности, в минувшую пятницу он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал его объявить о прекращении огня в оккупированном Россией украинском городе Олешки.

Несмотря на положительные результаты обследований, окончательного решения об участии Льва XIV в запланированной поездке в Южную Америку пока нет.

Визит в Уругвай, Аргентину и Перу должен состояться в период с 6 по 17 ноября. Как отмечает The Guardian, на прошлой неделе хирург Стефано Маргаритора заявил, что нет никаких клинических противопоказаний, которые препятствовали бы этой поездке.

В то же время государственный секретарь Ватикана намекнул, что понтифику, возможно, придется скорректировать темп поездки и рабочий график, чтобы не мешать восстановлению после операции.

До постановки онкологического диагноза Лев XIV, который любит заниматься спортом, в частности играть в теннис, считался человеком с хорошим общим состоянием здоровья.

Напомним, недавно Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщив, что поддерживает контакты с Россией в связи с гуманитарной катастрофой в оккупированных Олешках.

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