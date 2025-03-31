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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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В каком состоянии российская экономика: Климкин указал, на что надеются в РФ

Инфляция падает, рубль укрепляется. Однако это происходит в условиях ожидания прекращения огня.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Российская экономика

Экономика РФ / © Associated Press

В России в три раза за последние месяцы падает инфляция, укрепляется рубль, но экономическая ситуация там улучшается из-за ожиданий прекращения огня.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал об этом в интервью Liganet.

«Если вы увидите цифры, даже такие базовые по российской экономике, то российская экономика очень хочет продвижения вперед. Там значительно падает инфляция в три раза за последние месяцы. Там укрепляется рубль. Там, по сути, улучшаются ожидания. Но улучшаются они в ожидании прекращения огня», – сказал Климкин.

В то же время, российская экономика находится под давлением.

«Это не значит, что она сколотит завтра или послезавтра. Но давление абсолютно очевидно», — добавил Павел Климкин.

Между тем, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уверен, что угроза российской агрессии будет существовать до тех пор, пока во главе Кремля остается Владимир Путин или пока в России не иссякнут человеческие и материальные ресурсы.

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Дата публикации
Количество просмотров
312
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