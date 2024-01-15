В каком состоянии российская ПВО: украинская разведка дала оценку

В частности, россиянам удалось не просто усилить, но и создать эшелонированную систему ПВО в оккупированном Крыму и на Московском направлении.

В течение полномасштабной войны против Украины Россия перебросила в Москву и оккупированный Крым системы ПВО с Дальнего Востока и Северного региона. Мощность этой воздушной защиты не всегда отвечает заявлениям россиян.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью "РБК-Украина".

Россия усилила свою ПВО

Скибицкий заявил об элементе пропаганды в заявлениях россиян о том, что они якобы сбивают почти все воздушные цели. Однако за время войны РФ очень усилила свою противовоздушную оборону на многих направлениях.

"Это в том числе и оккупированный Крым, а именно район Керченского моста – там очень мощная система ПВО. Это Московское направление на территории Российской Федерации и другие регионы. На указанных направлениях удалось не просто усилить, но и создать эшелонированную систему ПВО", – рассказал представитель военной разведки.

Он добавил, что россияне смогли этого достичь за счет переброски зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских подразделений из других регионов страны – с Дальнего Востока, Северного региона. Теперь эти направления фактически "обнажены" в контексте защиты ПВО.

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Эффективность российской ПВО

Скибицкий также оценил эффективность российской ПВО.

"Насколько она эффективна? Это не всегда так, как рассказывает агрессор. К тому же все зависит и от того, насколько мы удачно планируем проведение наших операций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и других типов вооружений. Мы знаем, насколько и в каких регионах произошло усиление ПВО, где развернуты новые системы", – рассказал представитель ГУР.

Он также проинформировал, что самый мощный комплекс ПВО на вооружении РФ – это С-400. Однако и он не полностью совершенен.

"Есть факты, когда их (российское – ред.) вооружение отказывает. Тот же известный "Панцирь" тоже пропускает наши воздушные средства, которые в результате достигают целей", – сказал генерал-майор.

К слову, 14 января появилась информация о сбитии российского самолета-разведчика А-50 и подбитии самолета Ил-22М над Азовским морем. Россияне говорят, что суда ошибочно могли атаковать их собственные ПВО. В то же время, военный эксперт Петр Чернык предположил, что российские самолеты могли быть сбиты ракетами или с помощью авиационных комплексов.

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