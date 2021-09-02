В какой период больные COVID-19 имеют наибольший риск заразить коронавирусом других — исследование

В какой период больные COVID-19 имеют наибольший риск заразить коронавирусом других — исследование

Исследование касается начального штамма коронавируса, поэтому, как новые штаммы влияют на динамику заражения, пока неизвестно.

Наибольшая вероятность заразиться от больного COVID-19 — в промежутке между 2 днями до и 3 днями после появления симптомов коронавируса. Самый высокий риск заражения — в день появления симптомов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых, которые анализировали механизм передачи и заражения коронавирусной инфекцией среди населения китайской провинции Чжэцзян с января по август 2020 года, пишет Medical News Today.

В исследовании приняли участие 730 человек в которых диагностировали COVID-19 и 8852 человека, которые контактировали с этими больными. У них регулярно брали анализы для тестирования и следили за их состоянием не менее 90 дней после контакта, чтобы убедиться, не появились ли симптомы позже.

Ученые пришли к выводу, что люди с бессимптомным течением скорее всего заражались от таких же бессимптомных больных. К тому же бессимптомные больные имели более низкую вероятность заразить других, чем больные с легкой или средней степенью заболевания.

Также ученые выяснили, как на шанс заразиться влияли место и вид контактов.

Люди, которые находились в одном помещении, или те, кто имел много контактов с больными COVID-19, имели значительно более высокий риск заразиться, чем те, кто имел единичный контакт с больным в транспорте или в закрытом помещении вне дома.

Если же контакт произошел с двумя разными больными в разных местах, то вероятность заразиться тоже соответственно увеличивалась.

Но это исследование касается начального штамма коронавируса, ведь проводилось оно еще до развертывания вакцинации и появления новых штаммов, в частности "Дельты". Поэтому специалисты говорят, что нуждаются в новом, более актуальном исследовании.

"Как новые штаммы влияют на динамику заражения, пока не ясно. Мы нуждаемся в отдельных исследованиях, чтобы выяснить распространение со штаммом "Дельта" и распространение среди вакцинированных людей", — сказал доктор Мартинез.

Напомним, врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку