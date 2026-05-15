В какой тюрьме будет сидеть Путин: в Совете Европы приняли решение

Владимир Путин

После объявленного приговора за военные преступления российский президент Владимир Путин будет отбывать наказание в одной из тюрем, которые уже существуют. Комитет министров Совета Европы, который собрался 15 мая в Кишиневе, решил не строить с этой целью нового помещения.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в эфире День.LIVE.

«Вопрос о строительстве новой тюрьмы для такой персоны, как Путин, уже не стоит больше. Достигнуто соглашение, что будет использовано существующее помещение», — сказала она.

По словам представительницы ОП, решение о точном месте заключения российского диктатора должно принять правительство Нидерландов в ближайшее время.

Ирина Мудрая предположила, что спецтрибунал по военным преступлениям, совершенным должностными лицами РФ, может заработать уже в 2027 году. Сейчас начался отбор судей, а также происходит подготовка IT-инфраструктуры и систем безопасности.

«Мы ожидаем, что этот процесс будет продолжаться где-то в течение года. Таким образом, чтобы во второй половине до конца 2027 года трибунал начал уже практически работать», — добавила она.

В МИД Украины ранее сообщили, что Комитет министров Совета Европы на заседании в Кишиневе утвердил расширенное частичное соглашение о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Этот документ поддержали 37 государств мира. Новый международный механизм должен заниматься привлечением к ответственности за развязывание войны против Украины.

«Путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу», — отметил по этому поводу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Напомним, ранее в Украине предполагали, что первые этапы создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины могут завершиться до конца 2025 года. Начало полноценной работы ожидалось в этом году.

