В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за оспы обезьян

В понедельник, 1 августа, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за оспы обезьян. Такие меры предприняты для того, чтобы обеспечить население вакцинами для борьбы со вспышкой опасной болезни.

Об этом сообщает издание Politico.

"Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян", — говорится в заявлении губернатора.

По его словам, государство позаботится о том, чтобы те, кто подвергается наибольшему риску заболевания, были обеспечены вакцинами и тестами.

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Калифорния стала вторым штатом, где объявлено чрезвычайное положение из-за болезни после Нью-Йорка. По состоянию на понедельник в Нью-Йорке было зарегистрировано почти 1500 случаев оспы обезьян, причем большинство случаев зарегистрировано среди геев, бисексуалов и других мужчин, имеющих секс с мужчинами.

По данным органов здравоохранения, по состоянию на четверг в Калифорнии было подтверждено или подозревается почти 800 случаев. Больше всего случаев в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

В настоящее время штат получил 61 000 доз вакцины от федерального правительства. Объявление с понедельника чрезвычайного положения позволяет персоналу службы экстренной медицинской помощи вводить вакцины против оспы обезьян, одобренных FDA.

Напомним, Министерство здравоохранения Испании в пятницу, 29 июля, сообщило о смерти от обезьяньей оспы – это первый подтвержденный летальный случай в Европе.

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