В Калифорнии пилот пассажирского самолета во время полета угрожал застрелить капитана: что произошло

В Калифорнии пилот пассажирского самолета угрожал застрелить капитана из-за того, что он хотел оказать помощь пассажиру, которому стало плохо.

Об этом пишет издание Mirror.

Как стало известно, пилоту Джонатану Данну грозит до 20 лет тюрьмы за произошедший на борту пассажирского самолета инцидент в августе 2022 года. Великое жюри в штате Юта, США, обвинило Данна во вмешательстве в работу экипажа самолета.

Прокуроры говорят, что Данн был первым офицером или вторым пилотом на рейсе – ему было позволено иметь с собой в самолете оружие.

“После разногласий относительно возможного перенаправления рейса, которое должно было произойти из-за того, что пассажиру стало плохо. Данн сказал капитану, что его застрелят, если капитан перенаправит рейс», — сообщили в офисе генерального инспектора.

В обвинении Данн был описан как калифорнийский пилот. В нем не указана авиакомпания, у которой произошел инцидент, отметив лишь, что это был коммерческий рейс.

Генеральный инспектор заявил, что сотрудничает с ФБР и Федеральным управлением авиации по расследованию.

В обвинительном заключении федерального окружного суда штата Юта на двух страницах говорится лишь, что Данн "действительно использовал оружие для нападения и запугивания члена экипажа".

Вмешательство в экипаж самолета является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Судебное заседание назначено на 16 ноября.

Обвинение пилота было предъявлено лишь за несколько дней до того, как находившийся на посадке пилот авиакомпании Alaska Airlines пытался заглушить двигатели самолета Horizon Air во время полета. Он был укрощен капитаном и вторым пилотом и арестован после того, как самолет вернул в Портленд, штат Орегон.