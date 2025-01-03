В Калифорнии самолет упал на здание: двое погибших, 18 раненых

Что стало причиной авиакатастрофы – пока неизвестно.

В Южной Калифорнии самолет упал на здание. По меньшей мере, два человека погибли, еще 18 получили ранения.

Об этом сообщает ABC News.

По данным правоохранителей, из 18 пострадавших из десяти доставлены в больницу, другим оказали медицинскую помощь на месте.

Федеральная авиационная администрация США идентифицировала самолет как одномоторный Van's RV-10. Авиасудно упало около 14:15 по местному времени в квартале, где находятся складские и промышленные помещения.

Напомним, 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее после того, как самолет сошел со взлетно-посадочной полосы и разбился в международном аэропорту "Муана".

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