- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
В Калифорнии упал вертолет в многолюдном прибрежном районе
Вертолет потерпел крушение на пляже в Калифорнии — известно о пяти пострадавших.
В Калифорнии на пляже Гантингтон-Бич потерпел крушение вертолет Bell 220SP — упал прямо на пальму в одной из самых людных частей города.
Об этом сообщает СВС News.
Известно, что на борту вертолета находились два человека, которых удалось спасти. Кроме того, трое прохожих, находившихся на улице в момент падения, также получили травмы.
Всех пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.
Полиция уже перекрыла движение в районе инцидента и приступила к расследованию причин катастрофы.
Напомним, вертолет скорой помощи разбился на оживленном участке шоссе 50 в Сакраменто, штат Калифорния. В результате инцидента пострадали три человека — все члены экипажа, пациентов на борту не было.