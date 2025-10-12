ТСН в социальных сетях

В Калифорнии упал вертолет в многолюдном прибрежном районе

Вертолет потерпел крушение на пляже в Калифорнии — известно о пяти пострадавших.

В Калифорнии упал вертолет в многолюдном прибрежном районе

© Associated Press

В Калифорнии на пляже Гантингтон-Бич потерпел крушение вертолет Bell 220SP — упал прямо на пальму в одной из самых людных частей города.

Об этом сообщает СВС News.

Известно, что на борту вертолета находились два человека, которых удалось спасти. Кроме того, трое прохожих, находившихся на улице в момент падения, также получили травмы.

Всех пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается.

Полиция уже перекрыла движение в районе инцидента и приступила к расследованию причин катастрофы.

Напомним, вертолет скорой помощи разбился на оживленном участке шоссе 50 в Сакраменто, штат Калифорния. В результате инцидента пострадали три человека — все члены экипажа, пациентов на борту не было.

