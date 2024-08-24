В Калифорнии закрыли национальный парк из-за массовых укусов пчел: почему насекомые атакуют туристов

Огромное количество пчел слетелось в национальный парк "Джошуа-Три" в Калифорнии из-за жары и нехватки воды.

Сотрудникам Национального парка "Джошуа-Три" в Калифорнии пришлось закрыть часть территории для посетителей в качестве меры предосторожности после того, как из-за нехватки воды в этот район слетелось множество пчел.

Об этом пишет IFLScience.

Сотрудники парка отмечают, что скопление пчел в одном месте периодически наблюдается в жаркое время года.

"Летом воды становится мало, и пчелы ищут источники воды, как и другие дикие животные нашего парка", — сообщила администрация национального парка.

Сотрудники "Джошуа-Три" объяснили, что когда пчелы ищут воду, они могут слетаться не только к природным ее источникам вроде рек и озер. Подходящими источниками живительной влаги для этих насекомых становятся места обитания людей, где они могут найти конденсат от кондиционеров, капающие краны и остатки напитков в стаканах.

Пчелы также не брезгуют человеческим потом, что зачастую приводит к нежелательным, а иногда даже опасным укусам. Это подтверждают и комментарии в социальных сетях, оставленные недавними посетителями "Джошуа-Три". Люди описывают столпотворения автомобилей и массовое бегство вспотевших людей, которые спасались от "полномасштабных" атак жалящих насекомых.

В результате администрации парка пришлось закрыть территорию Коттонвуда для посетителей "в целях безопасности и для уменьшения влажности, которая привлекает пчел летом".

"Эта вынужденная мера сократит количество воды, доступной пчелам, и даст им время покинуть территорию", – объяснили сотрудники национального парка.

Как долго будет закрыта часть парка пока неизвестно. По словам сотрудников, это будет зависеть от активности пчел и может занять около недели.

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