В Калужской области дроны ударили по НПЗ: россияне говорят, что все сбили

Местные власти традиционно говорят, что все под контролем.

В Калужской области России в ночь на 15 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу.

На записи можно увидеть прилет дрона по предприятию и последующее возгорание.

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области

Губернатор региона Владислав Шапша утром заявил, что противовоздушная оборона окупантов якобы сбита четыре БпЛА.

Он заверил, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет".

Тем временем издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что это спецоперация ГУР.

Напомним, Служба безопасности Украины в ночь на 13 марта атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Киришах. НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

12 марта БПЛА атаковали нефтебазы в Ореле и в Нижегородской области РФ. В частности, в городе Кстово дрон попал по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".