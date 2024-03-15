В Калужской области дроны ударили по НПЗ: россияне говорят, что все сбили

Местные власти традиционно говорят, что все под контролем.
В Калужской области России в ночь на 15 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу.
На записи можно увидеть прилет дрона по предприятию и последующее возгорание.
Губернатор региона Владислав Шапша утром заявил, что противовоздушная оборона окупантов якобы сбита четыре БпЛА.
Он заверил, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет".
Тем временем издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что это спецоперация ГУР.
Напомним, Служба безопасности Украины в ночь на 13 марта атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Киришах. НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.
12 марта БПЛА атаковали нефтебазы в Ореле и в Нижегородской области РФ. В частности, в городе Кстово дрон попал по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
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