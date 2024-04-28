В Калужской области дроны упали возле нефтебазы – в Шойгу отчитались об "отбитой" атаке на 4 региона

Россию ночью снова атаковали неизвестные беспилотники.
Минобороны России заявило об очередной атаке беспилотниками по объектам в РФ в ночь на 28 апреля и отчиталось об "успешной работе" ПВО. При этом губернатор Калужской области заявил, что дроны упали возле нефтебазы.
Так, российское Министерство обороны заявило, что ночью якобы "сбили" и "перехватили" 17 дронов. Россияне отчитались о "сбитии" в Брянской области девяти беспилотников, в Курской – три, в Калужской – три, в Белгородской – два.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша утверждает, что якобы возле нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника.
"Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", – написал он.
Напомним, Краснодарский край РФ в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. Удары были нанесены по двум НПЗ и военному аэродрому "Кущевск". После атаки на некоторых объектах возник пожар. Как рассказали источники ТСН.ua – это результат ночной "охоты" дронов СБУ.
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