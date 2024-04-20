В Калужской области РФ неизвестный беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру

В ночь на 20 апреля 2024 года в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом информирует российский губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения", – говорится в сообщении.

Также читайте Неспокойная ночь в Белгороде: над городом раздавались взрывы

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома", пострадали два человека. В российском Минобороны тогда отчитались об уничтожении пяти дронов ВСУ над Белгородской областью.

Читайте также: