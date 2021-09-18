В Камбодже начали вакцинировать от COVID детей, чтобы они сели за школьные парты

В Камбодже начали вакцинировать от COVID детей, чтобы они сели за школьные парты

Речь идет об учениках от 6 до 11 лет.

Камбоджа начала вакцинировать от коронавирус у детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает издание Associated Press.

Отмечается, что власти приняли такое решение, чтобы ученики могли безопасно вернуться в школы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Первыми прививки получили внуки и дети чиновников. Кампанию по вакцинации детей в прямом эфире на государственном телевидении начал п ремьер-министр Хун Сен. "Защитить здоровье детей и их жизни — это наша обязанность. Мы хотим убедиться: после того, как они вернутся своих школ, дети и учителя будут в безопасности от COVID-19", — заявил глава правительства.

В Камбодже уже делают прививки детям старшего возраста. Сейчас страна также рассматривает возможность вакцинации от коронавируса детей от трех до пяти лет.

Следует заметить, что почти 72% жителей страны получили по меньшей мере один прививки от COVID-19 от начала вакцинации в феврале. Большинство прививок сделали китайскими препаратами Sinovac и Sinopharm.

Как сообщалось, эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

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