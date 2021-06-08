В Канаде авто умышленно наехало на семью мусульман: погибли четыре человека

Нападение уже называют худшим за последние четыре года.
Мусульманская семья погибла во время наезда автомобиля в Канаде.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июня.
Четыре человека погибли на месте. Чудом выжил только 9-летний мальчик. Его госпитализировали в медучреждение с серьезными травмами.
Полиция подозревает, что нападение было преднамеренным. Его совершил 20-летний юноша в провинции Онтарио. Парня уже арестовали. Сейчас полиция выясняет, выдвигать пидрзрюваному обвинения в терроризме. Это нападение уже называют худшим за последние четыре года.
Как сообщалось, в канадском городе Камлупс на территории бывшей школы-интерната, которая работала под эгидой католической церкви, нашли остатки 215 детей. По предварительным данным, некоторым из умерших детей не было и трех лет. Точные причины их смерти неизвестны. Впрочем, в отчете правительства в 2015 году говорится, что условия в интернате были плохими, а потому многие воспитанники умерли от кори, туберкулеза или гриппа.