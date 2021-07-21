В Канаде бушуют лесные пожары, к тушению привлекут армию

Борьбу со стихией осложняют сильные ветры и очень засушливая погода, которая продлится еще некоторое время.

Для помощи в борьбе с лесными пожарами на западе Канады будут привлечены 350 канадских военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

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"Лесные пожары продолжают угрожать населенным пунктам в провинции. В ответ на запрос о поддержке, мы посылаем 350 членов Вооруженных сил Канады для помощи пожарной службе Британской Колумбии в тушении пожаров, которые удалось сдержать, и отслеживании ситуации ", — написал он на своей странице в Twitter.

Отмечается, что сейчас в Британской Колумбии бурлит несколько сотен пожаров, в результате которых приказ на эвакуацию получили жители 2750 домов. Кроме этого, еще 15 685 квартир находится в зонах, где объявлено предупреждение об эвакуации, что никогда не может быть изменено на приказ.

Напомним

От лесного пожара, который быстро распространилась за сильного ветра и чрезвычайной жары, ранее пострадали островное государство Кипр . По меньшей мере восемь сел в предгорье горного массива Троодос пришлось эвакуировать.

. По меньшей мере восемь сел в предгорье горного массива Троодос пришлось эвакуировать. А в Соединенных Штатах Америки пламя уже уничтожило более 160 000 гектаров насаждений. Уничтожено полторы сотни домов. Среди людей жертв нет: их успели вовремя эвакуировать. До сих пор покинуть свои дома пришлось нескольким тысячам американцев. В Орегоне эти пожары называют самыми большими за всю историю штата.

Новости мира: в Соединенных Штатах пламя уже уничтожило более 160 тысяч гектаров насаждений

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