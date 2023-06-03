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В Канаде для тушения крупнейших в истории лесных пожаров привлекли армию – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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В Канаде для тушения крупнейших в истории лесных пожаров привлекли армию – видео

По всей Канаде бушуют масштабные лесные пожары. Фото/Twitter.

По всей Канаде бушуют масштабные лесные пожары.

В Канаде бушуют одни из крупнейших в истории лесных пожаров. В настоящее время продолжаются 214 пожаров, 93 из которых вышли из-под контроля. Около 10 тысяч жителей прибрежного Квебека вынуждены были покинуть дома, в регионе объявили эвакуацию. К тушению пожаров привлекли армию Канады.

Об этом пишет Reuters.

"Ситуация остается тяжелой по всей стране. Альберта, Северо-Западные территории, Саскачеван, Манитоба, Квебек, Нью-Брансвик и Новая Шотландия – все они испытывают лесные пожары", — заявил министр по чрезвычайным ситуациям Канады Билл Блэр.

Для борьбы с пламенем были направлены и канадские Вооруженные силы. Привлечение военнослужащих позволит поддержать круглосуточно работающих пожарных, чтобы защитить населенные пункты от огненной стихии.

В общей сложности по всей Канаде около 30 тысяч человек являются переселенцами из-за лесных пожаров. По всей Канаде в этом году выгорело около 2,7 миллиона гектаров территорий из-за масштабных лесных пожаров.

Напомним, в Мексике из ущелья достали 45 сумок с остатками человеческих тел.

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Дата публикации
Просмотры
432
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