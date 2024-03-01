В Канаде допускают размещение своих войск в Украине, но назвали условие

Канада открыта для того, чтобы отправить свои войска в Украину. Впрочем, об участии канадских солдат в боевых действиях речь не идет.

Об этом в интервью Toronto Star заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

"Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-нибудь рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя любой компонент боевой роли", — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, Канадские вооруженные силы могли бы помогать в подготовке украинских военнослужащих, а также действовать в небоевой роли против России вдали от фронта.

Блэр также подчеркнул, что соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Оттава может вернуться к проведению учений в Украине, "когда разрешат условия". Впрочем, "это должно быть сделано достаточно осторожно и ограничено с учетом возможности проведения тренировок".

Вместе с тем канадский министр отметил – некоторые страны выражали обеспокоенность, что такая операция "потенциально будет рассматриваться как боевая"

"Я думаю, что был широкий консенсус, что это некстати, и мы этого не делаем", — сказал он.

Напомним, ранее Билл Блэр делал другое заявление о размещении войск в Украине. В частности, он отмечал, что канадские войска размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе.

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