В Канаде двое мужчин устроили резню: 10 погибших и 15 раненых

В Канаде, по меньшей мере, 10 человек погибли и еще 15 получили ранения в результате резни в общине коренного населения и соседнем поселке в провинции Саскачеван.
Всего полиция зафиксировала 13 мест преступления. Правоохранители разыскивают двух "вооруженных и опасных" подозреваемых мужчин.
Об этом пишет The New York Times.
Сообщение о ножевых ранениях поступило рано утром, а в 8:20 утра по местному времени полиция сообщила об опасных людях по всей провинции. Во второй половине дня подобные тревоги также были изданы в соседних с Саскачеваном провинциях Альберта и Манитоба.
"Похоже, некоторые жертвы могли стать мишенью, а некоторые могут быть случайными. Поэтому сейчас говорить о мотивах чрезвычайно трудно", — сказала Ронда Блэкмор, командир Королевской канадской конной полиции Саскачевана.
По словам Блэкмор, пока неизвестно, куда могли направляться подозреваемые и изменили ли они транспортные средства.
"Ужасно то, что произошло в нашей провинции", — добавила Блэкмор, назвав нападения одними из величайших, если не величайшими в новейшей истории провинции.
Напомним, в США ночью мужчина с ножом напал на своих родственников, когда те спали. Шесть человек получили ранения.
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