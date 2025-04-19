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В Канаде горел музей украинского наследия: что известно
Пожар повредил постройки музея украинской культуры.
В пятницу, 18 апреля, в Канаде на полях вблизи города Эдмонтон возник пожар. Она распространилась на территорию Украинской деревни культурного наследия. Огонь поразил исторические сооружения музея, воспроизводящего жизнь украинских переселенцев в Канаде конца XIX — начала XX века.
Об этом сообщила пресс-служба Королевская канадская конная полиция в Альберте.
Пожар удалось взять под контроль до конца дня, но масштабы ущерба музею пока не оценены. На время ликвидации пожара было временно перекрыто шоссе Hwy 16 и объявлена эвакуация для жителей близлежащих районов, которую впоследствии отменили.
Напомним, в Польше предупредили об угрозе торнадо у границы с Украиной.