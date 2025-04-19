В Канаде горел музей украинского наследия: что известно

Пожар в Канаде. Фото: Королевская канадская конная полиция в Альберте

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В пятницу, 18 апреля, в Канаде на полях вблизи города Эдмонтон возник пожар. Она распространилась на территорию Украинской деревни культурного наследия. Огонь поразил исторические сооружения музея, воспроизводящего жизнь украинских переселенцев в Канаде конца XIX — начала XX века.

Об этом сообщила пресс-служба Королевская канадская конная полиция в Альберте.

Пожар удалось взять под контроль до конца дня, но масштабы ущерба музею пока не оценены. На время ликвидации пожара было временно перекрыто шоссе Hwy 16 и объявлена эвакуация для жителей близлежащих районов, которую впоследствии отменили.

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Напомним, в Польше предупредили об угрозе торнадо у границы с Украиной.