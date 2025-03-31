В Канаде из-за ледяной бури произошел апокалипсис: миллион людей без электричества - фото

Ледяная буря в Канаде

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В Канаде и после мощного ледяного шторма, пронесшегося по региону в выходные, более 400 000 жителей Онтарио остались без электроэнергии. Больше всего пострадали центральные и восточные районы провинции, в частности, Барри, Орилия, Каварта-Лейкс, Питерборо и Кингстон. В некоторых городах лед накапливался слоями до 25 мм, что привело к массовым падениям деревьев и веток, обрыву линий электропередач и опасным дорожным условиям.

Об этом сообщил телеканал CBC News.

Все службы работают над восстановлением электроснабжения, привлечены дополнительные бригады. Однако, по прогнозам, на возвращение света всем клиентам может уйти несколько дней. Из-за проблем с картой отключений общее количество обесточенных домов оказалось больше, чем первоначально сообщалось.

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Метеорологи Environment Canada предупреждают, что пораженные районы еще могут испытать новые последствия шторма. Жителей призвали избегать лишних поездок и быть осторожными из-за возможных падений деревьев и обрывов электропроводов.

Кроме того, из-за значительного объема осадков существует угроза подтоплений. Власти предупредили, что если вода достигает розеток или электрооборудования, следует вызвать специальные службы для безопасного отключения питания.

Дата публикации 11:32, 31.03.25 Количество просмотров 5 Стихия парализовала Канаду: поваленные деревья, обрываны проводов, нет света

В Питерборо и Оро-Медонте ввели чрезвычайное положение, открыв центры приема для жителей без света. Закрыто много дорог из-за завалов из деревьев и линий электропередач.

Полиция сообщила о многочисленных авариях и травмах, вызванных падением деревьев и гололедицей. Людей призывают держаться в 10 метрах от оборванных проводов и сообщать об опасных ситуациях экстренным службам.

По словам представительницы Hydro One Тицианы Бачега Роза, из-за продолжения нарастания льда возможны новые отключения.

«Эта погодная ситуация очень сложная, поскольку включает несколько последовательных штормов», — отметила она.

По ее словам, в отдельных регионах, куда можно добраться только по водному пути, электроснабжение может быть восстановлено не скоро, поскольку рабочие смогут добраться туда только после окончания шторма.

Власти призвали жителей оставаться дома и соблюдать меры безопасности В нескольких городах действует чрезвычайное положение из-за угрозы новых разрушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину возвращается зимняя погода.