В Канаде "кончилось" американо: кофейни запустили флешмоб против Трампа

Кофейни по всей Канаде начали акцию протеста против неприемлемого политического давления американского президента Трампа. Теперь посетителям предлагают пить "канадиано", ведь "американо" в Канаде больше не продается.

Американский президент Дональд Трамп, который хочет сделать Канаду "51-м штатом США", неожиданно изменил кофейную карту, по крайней мере для канадцев. Канадские кофейни решили выразить протест против политики Трампа и исключили из меню позицию "американо", вместо которой появился новый кофе — "канадиано".

Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, идея "канадиано" не нова, она появилась еще 16 лет назад, когда канадская компания Kicking Horse Coffee начала выпускать кофе с таким названием. Но теперь идею подхватили владельцы кафе по всей стране.

"Для нас это возможность показать, кто мы есть, и напомнить всем, что нас нельзя топтать и унижать", – заявил владелец одной из кофеен в Торонто.

Местные жители поддерживают патриотическое переименование и предполагают, что в канадские кофейни навсегда избавились от названия "американо" в своих меню.

Напомним, известный американский журналист Билл О'Рейли уверен, что насмешки Трампа над Канадой будет иметь свои "дивиденды". Трамп так часто говорит, что Канада станет 51-м штатом, главным образом для того, чтобы разозлить и вывести из терпения политических противников и, возможно, заставить канадцев пойти на торговые уступки.

Читайте также: