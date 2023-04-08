В Канаде ледяной шторм убил двух человек и оставил без света более миллиона человек (видео)

Вечером 6 апреля в двух густонаселенных провинциях Канады, Онтарио и Квебек, прошел ледяной дождь с сильным ветром. От непогоды погибли два человека, а около 1,3 миллиона человек остались без электричества.

Как пишет Reuters, это один из самых больших ледяных штормов в Канаде за последние десятилетия.

Из-за него обмерзшие деревья попадали на линии электропередач, дороги, дома и машины. Именно от падения деревьев погибли два человека. Все вокруг покрыло льдом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии из-за сильного снегопада погибли 17 человек, по меньшей мере, 93 получили ранения, а сотни домов остались без электричества.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Канаде из-за снежного шторма с рельсов сошел грузовой поезд.

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