В Канаде людей будут вакцинировать третьей дозой вакцины против COVID-19: почему и можно ли отказаться

Те, кто уже имеет две прививки, считаются полностью вакцинированными.
Канадская провинция Онтарио планирует вакцинировать большинство населения так называемой "бустерной" дозой вакцины против коронавируса. Вводить третью дозу хотят начать в ближайшие месяцы.
Об этом заявил главный санитарный врач Онтарио Киеран Мур.
Планируется, что сначала будут вакцинировать третьей дозой самые уязвимые группы населения. К примеру, уже на текущей неделе записаться на третью прививку смогут люди в возрасте от 70 лет, медики, представители коренных народов, а также те, кто был ранее вакцинирован AstraZeneca.
"Правительство Онтарио по согласованию с главным медицинским работником здравоохранения расширяет право на повторные дозы вакцины против COVID-19 для дополнительных групп лиц с высоким риском с 6 ноября 2021 года, обеспечивая им дополнительный уровень защиты против Delta-штамма", - сказано в заявлении.
По плану, все жители Онтарио, старше 12 лет и получившие вторую дозу не ранее полугода назад, смогут записаться на "бустерную" прививку уже в начале 2022 года. Впрочем, эта норма будет не обязательной. Те, кто уже имеет две прививки, считаются полностью вакцинированными.
"Чтобы обеспечить каждому человеку лучшую защиту, учась жить с вирусом в долгосрочной перспективе, мы готовы расширить право на повторный курс на всех жителей Онтарио, ожидающих клинических рекомендаций, а на этой неделе право на участие будет расширено для лиц, имеющих повышенный риск заражения COVID -19", — сказал Киеран Мур.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, эксперт подробно объяснил, зачем советуют вводить третью дозу прививки против COVID-19.
Читайте также:
- Ученые объяснили опасность употребления красного мяса и назвали безопасную дневную норму
- Instagram курирует изображение анорексии для девочек-подростков, имеющих расстройства пищевого поведения
- Лучшая специя, которую можно употреблять, чтобы уменьшить воспаление в организме
- Ученые нашли дешевый и эффективный препарат для борьбы с COVID-19 у невакцинированных и групп риска: детали