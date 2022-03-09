В Канаде люди массово скупают украинскую символику: в Оттаве закончились флаги

В Канаде люди массово скупают украинскую символику: в Оттаве закончились флаги

Владелец одного из магазинов на прошлой недели продал тысячи флагов.

Два магазина в столице Канады — Оттава, продающие флаги и национальную символику, сообщают, что перегружены спросом на флаги Украины, поскольку жители поддерживают Украину, в которую вторглась Россия.

Об этом сообщает канадская CBC News.

Владелец магазина Эл МакЛоглин заявил, что всплеск спроса на украинский флаг беспрецедентный: за прошедшую неделю было продано тысячи товаров.

"Это не тот способ, каким мы хотели бы зарабатывать. Я бы вернул все средства и потерял продажи, если бы это помогло избежать всего этого, я был бы рад так поступить", — сказал он.

Пета Томс, владелица магазина "Мир карт", тоже через неделю распродала весь свой ассортимент украинской символики.

Напомним, в Европе начались массовые митинги против войны в Украине (фото).

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